فرض إتاوة على ركن السيارات.. الحبس سنتين مع الشغل لـ "سايس" بتهمة البلطجة

كتب- رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة، اليوم الإثنين، أحد العاملين في مهنة "السايس" بالحبس لمدة سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة لمدة عامين، وذلك بعد إدانته بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين، وممارسة نشاط بدون ترخيص.

وكانت نيابة مصر الجديدة الكلية، برئاسة المستشار أحمد خالد، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنح العاجلة، بعد ثبوت تورطه في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين بحجة ركن السيارات.

ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر إحدى السيدات من أحد "منادي السيارات"، لقيامه بفرض رسوم مالية عليها أثناء ركن سيارتها بالقاهرة.

وبعد الفحص والتحري، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين السيدة بسبب خلاف على ركن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.