حملة أمنية في شبين الكوم: ضبط 58 قضية مخدرات و21 قطعة سلاح ناري

كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 58 قضية، حيث تم القبض على 113 متهمًا، وبحوزتهم مضبوطات، أبرزها: أكثر من 24 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وأكثر من كيلو جرام من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، وعدد من الأقراص المخدرة، و21 سلاحًا ناريًا وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.