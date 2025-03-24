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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المباني تحت الإنشاء بالقاهرة

01:07 م الإثنين 24 مارس 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي لسرقتهم المباني تحت الإنشاء.

تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية وزنت 150 كيلو جرام مجهولة المصدر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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القبض على تشكيل عصابي سرقة المباني تحت الإنشاء مديرية أمن القاهرة حملات امنية
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