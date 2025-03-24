ضبط 6 متهمين بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

كتب- علاء عمران:



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.



وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).



وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.