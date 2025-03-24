في 3 محافظات.. سقوط 6 عناصر إجرامية بحشيش بـ 5.6 مليون جنيه | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، ما أسفر عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش في عدة محافظات.



ففي البحيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وبحوزتهما 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح ناري (فرد خرطوش).



وفي مطروح، تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

أما في السويس، فقد تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرتي قسمي شرطة "فيصل" و"السويس"، وبحوزتهما 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5.6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.