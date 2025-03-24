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17 مليون جنيه في 24 ساعة.. ضربة أمنية قوية لتجار العملة الصعبة

11:15 ص الإثنين 24 مارس 2025

تجار العُملة

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها الحازمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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تجار العملة ملات امنية لاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لمضاربة بأسعار العملات
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