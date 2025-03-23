نبش قبر ممرضة وأحرق جثتها.. تأييد حبس "تُربي" 15 سنة في حلوان

كتب- محمود الشوربجي:

أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة، معاقبة تربي بالسجن 15 عامًا، لاتهامه بنبش أحد القبور واستخرج جثمان ممرضة كانت مدفونة حديثًا بحلوان وإشعال النيران بها وانتهاك حرمتها.

تعود تفاصيل إلى فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حينما تبلغ للأجهزة الأمنية بالعثور على جثة متفحمة داخل مقابر منطقة عرب راشد بمدينة حلوان، بعد دفنها بيوم جراء وفاتها بفيروس كورونا، الأمر الذي بات غريبا وغامضا لدى ضباط المباحث لبشاعة الجريمة وهولها لانتهاك حرمة الموت ونبش قبر واستخراج جثة وحرقها بعد التعدي عليها والعبث بها، ليشاء القدر أن تنكشف الجريمة ويتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم ( تربي) وتقديمه للعدالة ويعاقب بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وجاء في التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة حلوان وقتها، أن تحرياته السرية دلته على أن وراء الواقعة هو "تربي" ارتكب ذلك بباعث الانتقام من المسؤول عن إدارة المقابر على إثر خلاف سابق بينهما انتهى بقيام الأخير بإهانة المتهم والتعدي عليه وتحطيم هاتفه وطرده من المقابر ما أثار حفيظة الأخير ودفعه للثأر من غريمه.

فقام المتهم بتتبع جنازة إحدى الوفيات حتى تمام دفنها وما أن جاءت له الفرصة ليلا قام بالدلوف داخل الجبانة عن طريق فض قفلها عنوة وجرد جثمان المتوفية من الكفن وعبث بالجثة واغتصبها، وعقب انتهاءه من ذلك سكب مادة الجازولين على الجثمان مضرمًا النيران به حتى امتدت لأسقف الجبانة وحوائطها قاصدًا من ذلك إحراق مبني الجبانة بدافع الانتقام من خصمه ووضعه في حرج مع أهل المتوفاة وإظهاره بمظهر المتسبب بصفته المسؤول قانونًا عن إدارة مجمع الجبانات وبدافع إخفاء معالم فعلته غير الإنسانية.

تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة "أجنة وشاكوش" بإرشاد من المتهم وعزا قصد الأخير من ارتكابه الواقعة أحراق مبني الجبانة وجثمان المتوفية انتقاما من غريمه المسئول عن إدارة المقابر لخلاف سابق فيما بينهما، وعاينت الأدلة الجنائية الجبانة محل الواقعة، وتبين العثور بداخلها علي جثمان متفحم لسيدة دون كفنها وبجوارها جريد نخل وتظهر آثار الحريق على حوائط وسقف المقبرة.