معركة ليلة العيد.. قرار من الجنايات في جريمة المناشي

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 25 مارس الجاري، أولى جلسات نظر محاكمة المتهمين في واقعة قتل "كريم صالحين" بقرية المناشي ليلة العيد حال دفاعه عن بنات ابن عمه.

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة مقتل "كريم. ر"، وطعن عمه حال دفاعه عن بنات ابن عمه إثر اقتحام المتهمين المنزل للتعدي على شقيقهن "محمود" ليلة عيد الأضحى الماضي، لوجود خلاف بينهما على "علبة عصير" في قرية المناشي بمنشأة القناطر بالجيزة.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين الثلاثة، تهمة قتل المجني عليه "كريم. ر" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا النية والعزم على قتله، وحيازة أسلحة بيضاء "سنج" للتعدي على المجني عليه وعائلته حال دفاعهم عن بنات عمهم إثر مشاجرة.

والد المجني عليه "رفعت" في استجوابه أمام جهات التحقيق، اتهم "محمد أبوزيد" ـ صاحب محل بقالة ـ وشقيقه وآخرين، بأنهم تعدوا على نجله "كريم" بالأسلحة البيضاء "كذلك" حال دفاعه عن نجله ابن عمه "محمود"، عقب صعود المتهمين إلى المنزل والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء.

وأضاف "رفعت" في أقواله، أن نجله "كريم" دخل إلى منزل ابن عمه حال سماعه صوت صراخ عالٍ، بينما تفاجأ بجارهم "محمد" يعتدي وآخرين على حرمة البيت، الأمر الذي دفع "كريم" لمعاتبته، إلا أنه وجه له طعنة نافذة في شريان القلب حال تدخله، فارق على إثرها الحياة بعد 7 أيام في العناية المركزة، فيما أصاب عمه وابنيه بطعنات متفرقة في الجسد.

بداية الواقعة، كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمطاوي في قرية المناشي، بين عائلة وصاحب "سوبر ماركت" ووقوع مصابين.

قوة أمنية من رجال البحث الجنائي، ترأسها المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث، انتقلت إلى محل الجريمة، حيث تبين من الفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرف أول: "كرم محمد"، "محمد أبو زيد"، و"محمد كرم محمد أبو زيد" من قرية أوسيم بالجيزة، وطرف ثانٍ: "شريف صالحين"، وابنه "محمد شريف صالحين"، و"أحمد شريف صالحين"، و"كريم رفعت" من قرية المناشي.

تحريات المباحث توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين شاب يدعى "محمود" من عائلة "صالحين" وصاحب السوبر ماركت "عائلة أبوزيد"، وسرعان ما تحولت إلى شجار استعان فيه الطرف الأول بأشقائه وآخرين وتعدوا على الطرف الثاني في الشارع مما أحدث إصابات طعنية، إذ تبين إصابة "شريف" بطعنة نافذة في القلب، ونجله "محمد" بجرح قطعي في البطن والرأس، ونجله الآخر "أحمد" بجرح نافذ بطول الظهر، و"كريم رفعت صالحين" بقطع في أوتار القدم والأوردة.

