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أكلاشيهات وأختام مضروبة.. سقوط مزور المحررات الرسمية في قبضة الأمن

05:26 م الأحد 23 مارس 2025

سقوط مزور المحررات الرسمية في قبضة الأمن

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كتب ـ محمد الصاوي:
ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير محررات رسمية بالزقازيق.

أكدت معلومات وتحريات اللواء أحمد البستاني، مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وعثر بحوزته عدد من الأختام و الأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، عدد من المستندات والشهادات "مزورة وعدة للتزوير"، الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، و مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وزارة الداخلية سقوط مزور النيابة العامة أجهزة الأمن
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