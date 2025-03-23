قرار قضائي بشأن محاكمة وائل غنيم في اتهامه بسب تركي آل الشيخ

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة وائل غنيم، على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 26 أبريل المقبل.

وكان محامي المستشار تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي ضد وائل غنيم، متهماً إياه بنشر تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تضمنت ألفاظًا مسيئة وخادشة لشرف واعتبار موكله.

وأوضح البلاغ أن هذه التدوينة لاقت انتشارًا واسعًا في الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما ألحق ضررًا معنويًا بالمشتكي.

أحالت النيابة العامة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، موجهة إلى وائل غنيم تهم السب والقذف، بالإضافة إلى تعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كشفت تقارير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم لنشر التدوينة يعود بالفعل إلى وائل غنيم، وأن المحتوى المنشور يتضمن عبارات مسيئة بحق المدعي.