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تأجيل محاكمة متهمي "خلية داعش قنا" إلى 12 مايو المقبل

03:24 م الأحد 23 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية داعش قنا" إلى جلسة 12 مايو المقبل، وذلك لتقديم المستندات.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، حيث أسسوا أو انضموا إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إضافةً إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك مع علمهم بأغراض الجماعة.

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محاكمة خلية داعش قنا مجمع محاكم بدر
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