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سرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مجوهرات بالقطامية.. والأمن يكشف التفاصيل

02:18 م الأحد 23 مارس 2025

المتهمين

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كتب- أحمد أبوالنجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة سرقة كمية من المشغولات الذهبية من أحد مصانع المجوهرات بالقطامية، حيث تمكنت من ضبط المتهمين المتورطين في الجريمة.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مسؤولي أحد مصانع المشغولات الذهبية يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص، يستقلون سيارة، بالاستيلاء على كمية من الذهب تزن 15 كيلوجرامًا، مستخدمين أسلحة نارية، قبل أن يلوذوا بالفرار، وذلك أثناء استعداد العاملين لنقل المشغولات إلى منطقة الصاغة.

وبعد إجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، وهم 7 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية سابقة. وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط 6 من المتهمين، بينهم أحد العاملين بالمصنع.

كما تم ضبط سيارتين، بالإضافة إلى بندقيتين (إحداهما آلية والأخرى خرطوش) تم استخدامهما في تنفيذ الجريمة، إلى جانب المشغولات الذهبية المسروقة. وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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سرقة ذهب مصنع مجوهرات بالقطامية وزارة الداخلية
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