مزور المحررات الرسمية بالزقازيق في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:



تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.



وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على: عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبة لجهات مختلفة، ومجموعة من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير، وأجهزة وأدوات تُستخدم في نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات جرائمه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.