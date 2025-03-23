"قتلت ابنتي لأصعد إلى السماء".. ماذا قالت المضيفة التونسية في أولى جلسات استئنافها؟

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى أقوال مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها داخل مسكنها في القاهرة الجديدة، حيث أدلت باعترافات صادمة خلال الجلسة.

وسألها رئيس المحكمة: "هل قتلتِ ابنتك؟"، لتجيب: "أيوة يا فندم، أنا قتلت بنتي، لكن ربنا هو اللي أمرني بذلك علشان أصعد للسماء".

وأضافت المتهمة أمام هيئة المحكمة: "سيدنا عيسى وسيدنا موسى طلبوا مني قتلها علشان أقدر أصعد للسماء، وبالفعل نفذت الأمر دون أي شعور، بعد ما طعنت بنتي، ضربت نفسي بالسكين، ومكنتش حاسة بأي حاجة".

كشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، مما دفع النيابة العامة إلى عرضها على الطب الشرعي لبيان سلامة قواها العقلية.

وقالت المتهمة، خلال تحقيقات النيابة: "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت بشتغل هناك مضيفة طيران، وفجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجيلي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها 'تجليات'، وبتوصلي رسالة أني مريم العذراء".

وتابعت المتهمة أنها اصطحبت ابنتها، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى شقة سكنية في منطقة الرحاب، لممارسة طقوسها الخاصة، وأنها تلقت تعليمات روحانية تأمرها بقتل ابنتها. فقامت باحتضانها وخنقها بحزام حقيبتها، معتقدة أنها بذلك تخلصها من الروحانيات السلبية، حتى تتمكن من مقابلتها في العالم الآخر.

وحاولت المتهمة التخلص من حياتها بطعن نفسها بسكين في الرقبة، قبل أن يتدخل زوجها وينقذ حياتها.