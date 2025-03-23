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بعد إثارتها الجدل.. الداخلية تكشف حقيقة صورة ملثمين بشوارع الجيزة

11:24 ص الأحد 23 مارس 2025

ملثمين بشوارع الجيزة

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كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على المتهمين بارتداء أقنعة وجه والسير في أحد شوارع الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يسير برفقة اثنين آخرين يرتديان أقنعة وجه.

وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم، حيث تبين أنهم "يحملون جنسية إحدى الدول". وبمناقشتهم، أقر أحدهم بأنه صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المقطع كان مجرد مشهد تمثيلي أداه مع اثنين من أصدقائه في أحد شوارع محافظة الجيزة، وقام ببثه على صفحته بهدف تحقيق الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ملثمين بشوارع الجيزة

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ملثمين بشوارع الجيزة وزارة الداخلية ارتداء أقنعة وجه
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