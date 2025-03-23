الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر

كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء تعرض مواطن، الفائز بجائزة برنامج "مدفع رمضان"، لسرقة مبلغ مالي منه.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يزعم تعرض أحد المواطنين لسرقة جائزة مالية حصل عليها من خلال أحد البرامج التلفزيونية، وذلك أثناء تواجده في منطقة دار السلام بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وبسؤال الحاصل على الجائزة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أكد أن ما حدث كان مجرد تدافع من المواطنين لمشاهدة التصوير، ونفى تعرضه للسرقة. كما أيد مدير الإنتاج بالبرنامج نفسه هذه الرواية عند سؤاله.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكن رجال الشرطة من ضبط صاحب المنشور، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين. وبمواجهته، ادعى أنه نشر الخبر بناءً على أقاويل بعض المواطنين دون التحقق من صحتها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.