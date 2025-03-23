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دخان قبل السحور .. الحماية المدنية تنقذ سكان "عزبة النخل" من جحيم النار (صور)

01:10 ص الأحد 23 مارس 2025
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كتب ـ رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق كاد أن يلتهم مبني كامل، نتيجة اشتعال النيران في مدخنة محل كشري بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفادها بتصاعد أدخنة كثيفة ولهب نيران من مدخنة مطعم كشري بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل.

قوات الدفاع المدني دفعت بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وسيطرت على الحريق قبل امتداد ألسنة النيران للشقق والمحالات بالعقار الذي شهد الحريق، بعدما حاصر رجال الحماية المدنية ألسنة النيران، فيما تجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجديد النيران مرة أخرى.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي انتدبت المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف ملابساته لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمه.

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حريق كبير زبة النخل لقاهرة من القاهرة لحماية المدنية حريق مطعم كشري زمزم
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