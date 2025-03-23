جريمة على ضفاف النيل.. صراع الصيادين تحول إلى طعنة قاتلة في العياط

كتب- صابر المحلاوي:

على ضفاف نيل العياط، في هدوء الليل، خرج الصيادون كعادتهم لممارسة مهنتهم التي اعتادوا عليها منذ الصغر، ولم يكن أحد يتوقع أن يتحول صيد السمك إلى معركة دموية تنتهي بجريمة قتل.

كان المجني عليه يجلس في قاربه ممسكًا بشباكه، يبحث عن رزقه بين أمواج النهر، لكن فجأة نشب خلاف بينه وبين صياد آخر على منطقة الصيد، ارتفعت الأصوات، وتبادل الطرفان الكلمات الغاضبة، وسرعان ما تحولت المشادة إلى اشتباك بالأيدي.

لم يستطع أحد تهدئة الأمور، وفي لحظة غضب، استل أحدهما سلاحًا حادًا، ووجه طعنة قاتلة إلى صدر الآخر، ليسقط الشاب غارقًا في دمائه وسط المياه التي شهدت تفاصيل المعركة الأخيرة.

مع وصول البلاغ إلى الأجهزة الأمنية، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الجريمة، ليجدوا جثة الشاب مضرجة بالدماء، بينما يقف الجاني مذهولًا مما فعل، وتم القبض عليه، ونُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.