الداخلية تكشف حقيقة مزاعم البلطجة وتعاطي المخدرات أسفل كوبري الكيلو 21 بالإسكندرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للبلطجة من قِبل شخص ونجله بدائرة قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية، وكذلك تضرره من تجمع عدد من متعاطي المخدرات أسفل كوبري الكيلو 21.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، عقب الفحص، أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وأن الواقعة الحقيقية تتمثل في قيام المشكو في حقهما بإدارة موقف سيارات أجرة عشوائي، حيث كانا يحصلان على مبالغ مالية من السائقين، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

أما فيما يتعلق بتجمع متعاطي المواد المخدرة في المنطقة، أكدت الأجهزة الأمنية أنها تُنفذ حملات دورية مكثفة لاستهداف مروجي المخدرات، وأسفرت جهودها خلال الفترة الأخيرة عن ضبط 161 قضية مخدرات، تم خلالها ضبط 161 متهما، وبحوزتهم قرابة 9 كيلوغرامات من الحشيش، وأكثر من 2 كيلوغرام من الهيروين، و1100 قرص مخدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.