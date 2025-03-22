حريق يلتهم محل في حدائق الأهرام قبل الإفطار والحماية والمدنية تسيطر عليه (صور)

كتب ـ مصراوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم محل تجاري في منطقة حدائق الأهرام دون أي خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده بنشوب حريق كبير داخل أحد المحالات التجارية بمنطقة "و" بحدائق الأهرام.

قوات الدفاع المدني دفعت بسيارات إطفاء إلى مقوع البلاغ، وسيطرت على الحريق قبل امتداده لباقي المحالات المجاورة بعد تفحم محتوياته.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي انتدبت المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف ملابساته وحسر الخسائر التي خلفها الحريق، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء ذلك من عدمه.