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الداخلية تكشف ملابسات خناقة "سايس" السلام وسيدة مصر الجديدة

07:39 م السبت 22 مارس 2025
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كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، القبض على سايس لقيامه بفرض رسوم مالية على "سيدة" لركن سيارة بالقاهرة.

ورصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال المباحث، من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة بعد تحديد هويته، إذ تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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سايس مصر الجديدة لأمن من القاهرة شاجرة على ركن سيارة شادة كلامية بين سيدة وسايس صر الجديدة
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