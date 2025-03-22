"أم شهد" شريكة سفاح التجمع تطعن بالنقض على حكم حبسها

كتب- أحمد عادل

تقدم دفاع شريكة "سفاح التجمع" والمعروفة إعلاميِا بأسم "أم شهد"، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكلته.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمة "أم شهد"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المعروفة بـ"سفاح التجمع"، حيث أدينت بتهم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال غير مشروعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة ارتكبت جريمة الإتجار بالبشر بالمجني عليها المدعوة "ن" -مجهولة الهوية - بأن قامت بإيوائها بمسكنها واستخدامها مستغلة حالة الضعف والحاجة لديها كأنثى فقيرة بلا مأوى، وكان ذلك التعامل بقصد استغلالها في أعمال الدعارة، كيفما أبانت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة سهلت للضحيتان سالفتي الذكر أعمال الدعارة حال كونهما لم يبلغا الحادي والعشرين عاماً، وحال كون المتهة والدته المجني عليها الأولى، كيفما أبانت التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر، بأن عرضت المجني عليها الطفلة "ف ق ح" للخطر بأن عرضت أخلاقها للخطر والأعمال المنافية للآداب والأعمال الإباحية والاستغلال الجنسي، وحادت عن صون عرضها فعرضته على راغبي المتعة، على النحو المبين بالاتهام الأول والثالث وكيفما أبانت التحقيقات.

وأمام جهات التحقيق أقرت "أم شهد" تفصيلاً أنها تعمل كقوداة وتقوم بتقديم نجلتها المجني عليها الطفلة "ف ق ح" إلى راغبي المتعة نظير تحصلها على المقابل النقدي واقتسامها هي ونجلتها لذلك المقابل، وأنها قدمتها إلى "ك س" لممارسة أعمال الدعارة معها نظير تحصلها على مقابل نقدي منه وقدره ألفي جنيه، وقيامها بالتعامل مع ذلك الشخص سالف الذكر في أعمال الدعارة نظير مقابل مادي تتحصل عليه.