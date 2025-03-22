تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية النزهة الإرهابية" لـ 11 مايو

كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 41 متهمًا في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة بـ"خلية النزهة الإرهابية"، لجلسة 11 مايو للاطلاع.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، حيث قاموا بتطوير الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وُجهت للمتهمين من السادس حتى الـ21 تهمة الانضمام للجماعة، فيما اتُهم جميع المتهمين بتمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة، وُجهت للمتهمين 12، 13، 14، 15، 16، 30، 38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع في قتل آخرين.

اتُهم بعض المتهمين بتفجير عبوة مفخخة عن بُعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.