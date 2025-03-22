"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 78 كيلو مخدرات في الشرقية

كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها.

وتمكنت القوات، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (عنصر إجرامي - بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)، وبحوزته (60 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش – 2 كيلوجرام من مخدر الهيدرو – الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع).

كما تم ضبط (عنصر إجرامي) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته (10 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – بندقية آلية – رشاش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 4 قطع أثرية يُشتبه في أثريتها).

وفي السياق ذاته، تم ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزتها (كيلوجرام من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات)، بالإضافة إلى ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة بلبيس، وبحوزتهم (5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش – كمية من مخدر البودر).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.