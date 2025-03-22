سقوط عدد من "لصوص القاهرة" في قبضة الأمن بعد سرقات متنوعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب". وقد اعترف بارتكابه (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب، كما أقر بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (عاطل)، الذي تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

كما نجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامه بسرقة هاتف محمول من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف".

وفي السياق ذاته، تم ضبط تشكيل عصابي مكوّن من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب". وقد اعترفا بارتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها التي كانت بحوزة عميليهما سيئي النية (عاملان – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، حيث تم ضبطهما.

كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الساحل، بحوزتهما (فرد خرطوش - وعدد من الطلقات)، لقيامهما بسرقة حقيبة تحتوي على "مبلغ مالي بعملات محلية وأجنبية – ومتعلقات شخصية" تخص (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وحيازتهما السلاح الناري بقصد الدفاع.