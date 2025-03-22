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3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ورشة أحذية بباب الشعرية

05:10 ص السبت 22 مارس 2025

حريق داخل ورشة أحذية - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل ورشة أحذية بمنطقة باب الشعرية اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع الصبان.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل ورشة أحذية بالطابق الثالث لعقار مكون من 4 أدوار يقع في ميدان باب الشعرية وأمكن السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

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حريق داخل ورشة أحذية منطقة باب الشعرية
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