"النار أكلت التوابيت".. تفاصيل حريق مبنى ملحق بكنيسة إمبابة

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حريق اندلع في مبنى خدمات تابع لكنيسة الملاك ميخائيل بحي إمبابة شمال المحافظة.

مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمبنى ملحق بكنيسة بشارع الأقصر.



6 سيارات إطفاء جابهت نيران الحريق وأمكن السيطرة على النيران وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تبين بالفحص اشتعال النيران في مخزن خشب أسفل عقار مكون من 7 طوابق الحريق في الطابق الأرضي يستخدم في تخزين التوابيت.