"علقة موت" لشابين سودانيين في أكتوبر والشرطة تطادر الجناة
كتب - محمد شعبان:
أصيب شابان سودانيان في مشاجرة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر مساء الجمعة.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمساكن أبو الوفا ووجود مصابين.
انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اعتداء مجهولين على شابين سودانيين وأحدثوا إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ولاذوا بالفرار.
المصابان هما: أحمد جمعة 15 عاما وعبد الحليم محمود 18 عاما ونقلهما الأهالي إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الطرف الثاني.
تحرر المحضر اللازم وأخطر مساعد مدير امن الجيزة لقطاع أكتوبر بالواقعة.
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