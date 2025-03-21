دراما رمضان تنتقل إلى الواقع.. معركة بالأسلحة بالطالبية ضحيتها فتاة ووالداها

كتب - محمد شعبان:

لحظات مرعبة عاشتها فتاة وأسرتها بعد هجوم مسلح نفذه مجموعة من الشباب على بيتها بمنطقة ترسا غرب محافظة الجيزة. حادث اعتداء جماعي ضحيته فتاة تدعى "نور"، حظها العسر أوقعها فريسة انتقام أعمى لجموعة من الصبية مجاملة لأحدهم.

في نهار رمضان ودون رحمة أو شفقة أو احتراما لقدسية الشهر الكريم أو بالأحرى العشرة الأواخر، فوجئت "نور" بأكتر من 10 شباب مدججين بالأسلحة البيضاء يقتحمون مدخل العقار سكنها لدى عدوتها من عملها بحي الطالبية.

لم تكد تنطق المغلوبة على أمرها بكلمة حتى وجدت نفسها فريسة ذئاب بشرية تنهش في جسدها دون نخوة، مزقوا طرحتها وسبوها بألفاظ خارجة.

وبرغم من صدمتها، حاولت "نور" الاستنجاد بالجيران ومن قبلهم أهلها لكن "الكثرة غلبت الشجاعة" أحكم الشباب قبضتهم على المشهد بفضل قوتهم ونِصال أسلحتهم.

بمرور الوقت ساءت الأمور أكثر وأكثر، المهاجمون انتقلوا إلى ضحيتهم التالية، استفزوا والدها "لو راجل انزل" ليحصل على نصيبه من العلقة الساخنة حتى فقد الوعي.

مشهد مروع أقرب إلى أعمال درامية معروضة حاليا في دراما رمضان لكنها دراما الواقع. اصطحب الأب ابنته وتوجها إلى قسم الشرطة وحررا محضرًا بالواقعة وأدلى الاثنان بأوصاف بعض المتهمين مع تقديم فيديوهات من كاميرات المراقبة.

والد "نور" كشف عن سبب الواقعة، مشاجرة بين ابنته وفتاة من أسرة المتهمين دفعتهم للانتقام بهذه الطريقة، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبطهم والأسلحة المستخدمة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة نائبه وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام؛ لفحص الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها لتقديمهم للعدالة.