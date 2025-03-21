بالشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة أو مهنية لأول مرة

كتب- صابر المحلاوي:

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات استخراج رخصة القيادة سواء الخاصة أو المهنية، حيث يتطلب الأمر استيفاء بعض الشروط وتقديم عدد من المستندات اللازمة قبل التوجه إلى وحدة المرور المختصة.

مصراوي يقدم في هذا التقرير توضيح كافة تفاصيل استخراج رخص القيادة الخاصة والمهنية، حتى تتمكن من استكمال الإجراءات بسهولة ودون تعقيد.

وفيما يلي الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة الخاصة والمهنية درجة ثالثة:

شروط وأوراق استخراج رخصة القيادة الخاصة:

-التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.

-تقديم نموذج 256 مرور لاستخراج الرخصة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

-تقديم صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

-استخراج شهادتين طبيتين (باطني وعيون) من وحدة المرور المعتمدة.

-تقديم فصيلة الدم من خلال الاختبار داخل المرور.

-إحضار 4 صور شخصية حديثة 4×6.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

-تقديم تحليل المخدرات من جهة معتمدة.

-اجتياز الاختبار العملي والتدريب داخل مركز تعليم القيادة بالمرور.

-عدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف والأمانة.

شروط وأوراق استخراج رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة):

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها (سارية المفعول).

-إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

-اجتياز الكشف الطبي والفحوصات المطلوبة.

-تقديم مستند يثبت الموقف من التجنيد.

-تقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة.

-إرفاق شهادة دراسية (محو أمية – مؤهل متوسط – مؤهل عالٍ).

-الحصول على موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص.

-اجتياز الاختبارات النظرية والعملية الخاصة بالقيادة.

-تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يعادلها.

-تقديم إثبات الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

-سداد كافة الرسوم والمصروفات المقررة.

-يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في دائرة المرور المختص بتجديد الرخصة.

-الرخصة المهنية تصدر فقط لمن تكون وظيفتهم الأساسية هي القيادة.