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خلاف على المرور يتحول إلى معركة بالأسلحة النارية في الشرابية

12:26 م الجمعة 21 مارس 2025

مشاجرة ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
لم يكن خلاف بسيط على أولوية المرور في منطقة الشرابية بالقاهرة، بل تحول إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص برش خرطوش.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول عامل مصابًا برش خرطوش في الوجه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لكشف ملابساته.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين طرفين: الأول يضم 5 أشخاص بينهم المصاب، والثاني يضم 3 أشخاص كانوا بحوزتهم فردي خرطوش وعدد من الطلقات. تطورت المشادة الكلامية إلى اشتباك عنيف، استخدم خلاله الطرف الثاني الأسلحة النارية، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

نجحت الشرطة في ضبط جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مشاجرة معركة بالأسلحة النارية الشرابية
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