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فتاة العياط هربت للزواج من شاب رفضته أسرتها.. والداخلية تكشف التفاصيل

12:24 م الجمعة 21 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب فتاة عن منزلها في منطقة العياط بالجيزة، والتي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر والدها استغاثة بشأن اختفائها المفاجئ.

وبعد الفحص، تبين أن والد الفتاة، وهي طالبة تقيم بالعياط، تقدم ببلاغ رسمي يفيد بتغيبها، ثم اكتشف لاحقًا أنها غادرت المنزل بمحض إرادتها لمقابلة شاب من مركز الحسينية بالشرقية، كان قد تقدم لخطبتها سابقًا، إلا أن الأسرة رفضت بسبب صغر سنها واستكمالها الدراسة.

وفي وقت لاحق، توجه والد ووالدة الفتاة إلى مركز شرطة الحسينية، حيث التقوا بابنتهم والشاب الذي تزوجته بحضور والدته، لتؤكد الفتاة أنها تركت المنزل بمحض إرادتها وتزوجت الشاب رغم اعتراض أسرتها.

وبعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وزارة الداخلية فتاة العياط الجيزة
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