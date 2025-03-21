القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي في العجوزة

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يحتال على المواطنين بإيهامهم بمنح شهادات دراسية معتمدة، والالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم أنشأ هذا الكيان الوهمي لاستغلال الباحثين عن فرص عمل، مستغلًا رغبتهم في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مقر الكيان الوهمي، وضبط المتهم بحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات، إضافة إلى استمارات تسجيل ومطبوعات دعائية تروج لأنشطته الاحتيالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.