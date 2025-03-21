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سقوط شبكة لغسل الأموال بقيمة 357 مليون جنيه في الجيزة

12:14 م الجمعة 21 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط 6 أشخاص – جميعهم من ذوي المعلومات الجنائية – في جريمة كبرى لغسل الأموال بمحافظة الجيزة.

ووفقًا للتحريات، فقد قام المتهمون بجمع مبالغ ضخمة من عائدات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ثم شرعوا في غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة قانونية عليها، واستخدموا عدة وسائل، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبعد تتبع حركة الأموال المشبوهة، قدرت أعمال الغسل بحوالي 357 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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غسل الأموال محافظة الجيزة الاتجار بالأسلحة النارية
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