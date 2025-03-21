حريق داخل مطبخ مدينة البعوث الإسلامية.. والحصيلة حالتا اختناق

كتب - محمد شعبان:

أصيب طالبان بحالة اختناق إثر اندلاع حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الظاهر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة البعوث.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطبخ من طابق واحد داخل المدينة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده للمباني المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.

أسفر عن الحريق حالتي اختناق خضعا للإسعافات الأولية بموقع الحريق، وتحرر المحضر اللازم.