إعلان

حريق داخل مطبخ مدينة البعوث الإسلامية.. والحصيلة حالتا اختناق

12:32 ص الجمعة 21 مارس 2025

مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب طالبان بحالة اختناق إثر اندلاع حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

تلقى مأمور قسم شرطة الظاهر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة البعوث.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطبخ من طابق واحد داخل المدينة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتداده للمباني المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد.

أسفر عن الحريق حالتي اختناق خضعا للإسعافات الأولية بموقع الحريق، وتحرر المحضر اللازم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مدينة البعوث الإسلامية القاهرة اختناق مطبخ النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان