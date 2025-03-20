جثة معلقة بحبل.. مشهد مرعب أمام كوبري بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا أمام كوبري بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الخميس.

تلقى مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقًا بقرية العزيزية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته شنقًا أمام كوبري شيشتاوي لمروره بأزمة نفسية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.