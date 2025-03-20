ليلة بكت فيها كرداسة.. كواليس العثور على جثتي طفلين متفحمين

كتب - محمد شعبان:

ليلة عصيبة عاشها أهالي عزبة الصفيح بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، سكان المنطقة استقبلوا أولى ليالي العشرة الأواخر من رمضان بفاجعة، نيران شقة سكنية أسكتت ضحكات صغيرين للأبد، فارقا الحياة متفحمين.

مأمور المركز تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق وارتفاع ألسنة النيران من عقار بالكيلو 28 أمام موبيكا ليخطر بدوره الحماية المدنية التي تحركت على الفور إلى مكان الواقعة.

منزل مكون من 3 طوابق شبت به النيران بالطابق الأخير، شدة الحريق حالت دون إنقاذ طفلين (4،5 سنوات) مع إتمام عمليات الإخماد عثر على جثتيهما متفحمين وسط صراخ الأسرة والأهل من هول المشهد.

سيارتان تابعتان للدفاع المدني نفذتا عملية التبريد لمنع تجدد الحريق تزامنا مع نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي زايد التخصصي تحت نصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.