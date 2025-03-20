ضبط عنصر إجرامي بالمنيا بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة المنيا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقًا للتحقيقات، فقد قام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر أمواله المشبوهة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال غير المشروعة، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات).

وبلغت قيمة الممتلكات التي جرى غسلها حوالي 100 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجاري استكمال التحقيقات.