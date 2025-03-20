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قرار عاجل من محكمة الطفل في واقعة قتل "مكة" طفلة وردان

04:30 م الخميس 20 مارس 2025

الطفلة مكة

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كتب - رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الطفل بالسادس من أكتوبر؛ اليوم الخميس، بمعاقبة الطفلة "منة" بالسجن 18 عاما مع الشغل على خلفية اتهامها بقتل الطفلة مكة في قرية وردان وتقطيع جسدها لأشلاء والتخلص من جثتها داخل كرتونة في قرية وردان.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر الطفلة "منة ع." إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامها بقتل الطفلة "مكة"، وتقطيع جسدها لأشلاء داخل شقة سكنية في قرية وردان بعد استدراجها بحجة اللهو معها داخل المنزل، للانتقام من أسرتها.

أمام جهات التحقيق أقرت "منة" 17 عامًا بقتلها الطفلة "مكة" ابنة جيرانها عقب استدراجها داخل شقتها انتقامًا من أسرتها كونهم تسببوا في طردها من سكن كانوا يستأجرون قبل أن استأجروا الشقة التي شهدت الجريمة.

وأضافت المتهمة "منة" أنها عقب استدراجها الطفلة "مكة" حال لهوها أمام منزلها خدرتها ووضعها في كرتونة وقاموا بنقلها إلى شقة في وردان رفقة والدتها "أم هاشم" وشقيقها "محمد" وسائق تروسيكل، وقاموا بقتلها وعادت الطفل تبحث مع الأهالي عن مكة في محاولة منها لإبعاد الشبهة عنها.

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