رشوة حي البساتين.. قرار جديد بشأن محاكمة 6 مسؤولين

كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 6 مسؤولين من رئاسة حي البساتين في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة، إلى جلسة 20 مايو للفصل في الدعوى.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى التي حملت رقم 23194 لسنة 2024 والمُقيدة برقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، برقم 594 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين في القضية هم كلاً من "م .ا" مهندس مدير التنظيم برئاسة حي البساتين، و "م .ح" موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ي. م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و "ص .م"، موظف بإدارة المتابعة الميدانية برئاسة حي البساتين، و"أ.م"، مهندس تنظيم برئاسة حي البساتين.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم الأول "م .ا" في غضون الفترة من 8 حتى 13 أبريل 2023، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة، بصفته موظفًا عموميًا ومدير إدارة التنظيم برئاسة حي البساتين، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته والاخلال بها؛ بأن طلب وأخذ لنفسه من "ع .أ"، بوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعطار رقم 8348 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلى بنطاق حي البساتين الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمون من الثاني حتى السادس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت قرارها بتأجيل الجلسة لجلسة 20 مايو المقبل للفصل في الدعوى.