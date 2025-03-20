تماثيل من 3 عصور .. سقوط "مندوب القوصية" في فخ مباحث الآثار بـ 392 قطعة (صور)

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بأسيوط، بحوزته 392 قطعة أثرية بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أفادت قيام مندوب مبيعات – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بحيازة قطع أثرية بمسكنه للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 392 قطعة، و بمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الإتجار.

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتي (المركب الخشبي الصغير – تمثال حجري لسيدة "بطول 40 سم" وتعود باقي القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة "المتأخرة – القديمة"، والعصور "اليوناني، الروماني، الإسلامي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي.