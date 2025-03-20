ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

أسفرت حملات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغ إجمالي قيمتها المالية ما يقرب من 16 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار السوق المالي وتؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.