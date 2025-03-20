العربيات تفحمت.. الدفع بـ22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق جراج الخصوص- صور



كتب- محمد فتحي:

اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريق هائل داخل جراج سيارات بجوار مدرسة عمر مكرم بمنطقة الخصوص.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق ضخم بجراج سيارات بجوار مدرسة عمر مكرم بمنطقة الخصوص.

على الفور انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية، أن الحريق أدى إلى تفحّم عدد كبير من السيارات وسط محاولات مُكثفة للسيطرة على النيران.

وتم الدفع بـ22 سيارة إطفاء للتعامل مع الحريق، وجارِ محاولات السيطرة على ألسنة اللهب لمنع وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.