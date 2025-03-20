إعلان

"النار كلت العربية".. اندلاع حريق بسيارة مواد بترولية في المرج

05:01 ص الخميس 20 مارس 2025

الحماية المدنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اندلع حريق هائل، في سيارة نقل محملة بمواد بترولية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة نقل محملة بمواد بترولية.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، ومحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية حريق بسيارة مواد بترولية سيارة مواد بترولية حريق سيارة في المرج المرج النيابة العامة أمن القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان