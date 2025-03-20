"النار كلت العربية".. اندلاع حريق بسيارة مواد بترولية في المرج

كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة المرج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اندلع حريق هائل، في سيارة نقل محملة بمواد بترولية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة نقل محملة بمواد بترولية.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، ومحاولة السيطرة على ألسنة اللهب ومنع وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة في الممتلكات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.