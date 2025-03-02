بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق التهم شقة سكنية بالمرج

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.