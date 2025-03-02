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انهيار جزئي لعقار مهجور في عابدين

10:04 م الأحد 02 مارس 2025

انهيار جزئي لعقار - أرشيفية

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كتب- عاطف مراد:

شهدت منطقة عابدين، انهيارًا جزئيًا لمنزل سكني قديم دون وقوع أي إصابات أو متوفيين.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بحارة أبو الشوارب بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين سقوط أجزاء من منزل سكني مهجور، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انهيار جزئي لعقار النيابة العامة الحماية المدنية منطقة عابدين
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