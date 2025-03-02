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اختناقا بالدخان.. مصرع سوداني وزوجته داخل شقتهما بأكتوبر

03:39 م الأحد 02 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثتي رجل سوداني وزوجته داخل شقتهما بمدينة السادس من أكتوبر، في واقعة مأساوية كشفت المعاينة عن مفاجأة صادمة.

تلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثتين داخل إحدى الشقق السكنية بحي المستقبل.

انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة محمد الهادي، 54 عامًا، وزوجته عايدة أحمد، 44 عامًا، داخل العقار رقم 17.

وبإجراء المعاينة الأولية، نفت التحريات وجود شبهة جنائية، وأشارت إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى الاختناق بالدخان الناتج عن وسيلة التدفئة المستخدمة داخل الشقة المغلقة.

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

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مصرع سوداني أكتوبر حادث اختناق
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