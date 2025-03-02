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إيقاف الفنان ميدو عادل 4 أشهر عن العمل بسبب واقعة لقاء سويدان

03:06 م الأحد 02 مارس 2025

ميدو عادل

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كتب- أحمد عادل:

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان وقيامه بتمزيق بانرات أحد المسارح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى رسمية تقدمت بها الفنانة لقاء سويدان إلى الشؤون القانونية بوزارة الثقافة العام الماضي، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبِّها والتعدي عليها على خشبة مسرح البالون أثناء تقديم العرض المسرحي "سيد درويش"، بالإضافة إلى قيامه بصفعها على وجهها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب إسدال الستار على العرض مباشرة، حيث نشبت مشاجرة حادة بين الطرفين أمام الجمهور، انتهت بتبادل الاتهامات بينهما، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي واتهامات متبادلة، ما دفع لقاء سويدان إلى اللجوء للشؤون القانونية ثم للقضاء الإداري.

ويأتي قرار المحكمة بإيقاف ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر، تأكيدًا على التزام المؤسسات الفنية بحماية حقوق الفنانين وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل داخل المسارح التابعة لوزارة الثقافة.

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ميدو عادل إيقاف الفنان ميدو عادل لقاء سويدان
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