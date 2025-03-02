ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية بالسويس

كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن السويس من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما أكثر من 111 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بغرض الاتجار.

وبمواجهتهما، أقرا بجلب تلك الكميات من محافظة الجيزة، بهدف ترويجها داخل محافظة السويس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.