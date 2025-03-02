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9 حالات تسمم على السحور أمام مترو فيصل

12:47 م الأحد 02 مارس 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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كتب- محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، فجر اليوم الأحد، بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حالات تسمم أمام محطة مترو فيصل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة سحور فاسدة بمنطقة أبو قتادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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حالات تسمم السحور مترو فيصل
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